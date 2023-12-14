Путин прокомментировал возможность создания особой экономической зоны в Шебекино

Президент России Владимир Путин прокомментировал идею создания особой экономической зоны в пострадавшем от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) городе Шебекино Белгородской области.

«Думаю, что условия для особой экономической зоны в Шебекино имеются, это позволит сохранить рабочие места. Это надо поддержать», — сказал Путин.

Он отметил, что попросит рассмотреть этот вопрос в ближайшее время. По словам главы государства, это необходимо, чтобы обеспечить восстановление экономики в городе.

До этого РБК писало о том, что в связи с продолжающимися обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) многие организации в приграничном городе Шебекино в Белгородской области находятся на грани закрытия или под угрозой консервации.

В начале октября сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли район центрального рынка в Шебекино Белгородской области.

Ранее белгородский губернатор сообщил об обстреле Шебекино.