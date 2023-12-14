Эксперт ответил на вопрос Путину о зажигалках и газе

На прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным на экран вывели вопрос от россиянина о том, почему газ дорожает, а зажигалки — нет. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков объяснил «Газете.Ru», что в зажигалках используется пропан-бутановая смесь, цены на которую нельзя сравнивать со стоимостью бытового газа.

«В зажигалках сжиженный углеводородный газ. Там не метан, который идет у нас по трубам, в квартиры приходит, или тот газ, который мы экспортируем по трубопроводам. Который по трубам — это метан, а в зажигалках — пропан-бутановая смесь. Это немножко другое, это продукт нефтепереработки, а не то, что добывают в месторождениях «Газпром» или «Новатэк». Во-первых, разный газ. Во-вторых, даже эта пропан-бутановая смесь особо не дорожает. Был взлет летом — как и все топливо, он чуть подорожал. Сейчас опять ушел по ценам так же, как был в начале года. Поэтому он действительно не столь дорог, дешевле, по крайней мере, чем бензин и дизель. Его немножко в зажигалке, поэтому нет такой динамики. Ну и плюс к тому, когда мы говорим про подорожание газа в России, то это, как правило, поднятие тарифов. Поэтому тут не то, что там какая-то биржевая цена. Пропан-бутан торгуется на бирже, там свободная цена. А когда население покупает газ трубопроводный, там по тарифам приходит. А в тарифы закладывается и стоимость доставки, и ремонт всевозможный газового оборудования и так далее», — сказал он.

Юшков отметил, что зажигалки дорожают, но «редко». Эксперт также предположил, что кубометр газа из зажигалок может стоит даже дороже, чем кубометр газа из трубопровода.

«Я думаю, что зажигалки периодически дорожают. Просто там, условно говоря, она стоит 10-20 рублей и каждый рубль — это в процентном соотношении будет много. Поэтому они, может быть, дорожают, но редко. Поэтому это совершенно разные вещи, разные товары и разное ценообразование — там тарифы, а тут обычное рыночное ценообразование. Нельзя сравнивать. Можно было бы сравнить зажигалки с этими красными баллонами. Если вы в сельской местности живете, заправляете баллоны, баллонный газ у вас, тогда еще как-то можно сравнить. С трубопроводным магистральным газом тут не сравнишь. Если мы возьмем кубометр газа из зажигалок, то он выйдет, я думаю, что дороже, чем кубометр газа, который мы по трубопроводам получаем. Поэтому тут как посмотреть», — добавил он.

14 декабря в прямом эфире проходит пресс-конференция «Итоги года с Владимиром Путиным». Как рассказал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин готовился к мероприятию с вечера 12 декабря.

Во время прямой линии с президентом на экраны в зале транслируют вопросы, заданные россиянами. Помимо вопроса о подорожании газа, у президента спросили: «почему Чубайсу дали сбежать за границу?» и «когда реальная Россия не будет отличаться от телевизионной?».

Все обращения россиян, поступившие на прямую линию президента РФ, будут обработаны представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ).

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию мероприятия.

Ранее Путин пошутил про Минфин в ходе прямой линии.