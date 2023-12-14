Экономист спрогнозировала темпы роста цен на продукты в России в январе

В январе 2024 года продуктовая инфляция превысит 3%. Такой прогноз «Газете.Ru» дала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

«Самая ощутимая для большинства граждан продуктовая инфляция. В ноябре она ускорилась до 3,1%. Стоимость продуктов росла быстрее, чем цена общей потребительской корзины. В декабре возможна еще одна волна повышения, но по большей части товаров она уже прошла и можно ожидать, что январь будет более спокойным месяцем. Тем не менее исторически складывается, что уровень инфляции в январе немного выше, чем в декабре. Поэтому можно ожидать, что порог в 3% будет пройден», — отметила Лебединская.

Экономист уточнила, что Федеральная антимонопольная служба РФ борется с необоснованным повышением цен торговыми сетями. Неповышение цены на один товар перекладывается повышенной наценкой на другой товар, добавила она.

По данным Росстата, темпы роста цен в России к 4 декабря с начала года составили 6,8%. Годовая инфляция к этой дате, по оценкам Минэкономразвития, превысила 7,5%.

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Ранее в Совкомбанке предрекли повышение ключевой ставки ЦБ до 16% 15 декабря.