Производителей могут обязать использовать стандартную упаковку продуктов

Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что производителям социально значимых товаров могут запретить занижать привычные объемы упаковки товара. Об этом сообщают «Известия».

Евтухов заявил, что в технический регламент «О безопасности пищевой продукции» необходимо внести поправки об использовании стандартных упаковок весом 500 граммов, 1 килограмм, 1 литр, десяток яиц и так далее.

Он отметил, что занижение объема упаковки производителем помогает снизить его издержки, однако происходит за счет доверия покупателя.

До этого председатель комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев заявил, что запрет производителям использовать нетиповые упаковки для продуктов может привести к росту цен. По его словам, унификация размеров упаковок сократит выбор для покупателей и потребует дополнительных затрат от производителей.

Ранее сообщалось о массовой шринкфляции в московских магазинах.