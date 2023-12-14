Экс-главу британской нефтегазовой компании лишили миллионов после отставки

Экс-глава британской нефтегазовой компании BP Бернард Луни потеряет выплаты в размере 32,4 млн фунтов стерлингов (около $40,6 млн по текущему курсу) после отставки за ложь совету директоров. Об этом сообщил Bloomberg.

Как объяснили журналистам в компании, Луни «сознательно ввел в заблуждение совет директоров». Его недомолвки сочли серьезным проступком, отметило издание.

Таким образом Луни не получит зарплату, пенсию и бонус за 2023 финансовый год. К тому же часть потенциального вознаграждения в размере 32,4 млн фунтов стерлингов автоматически аннулировали сразу же после отставки экс-директора.

Также стало известно, что BP отзовет 50% денежной части бонуса, который уже выплатили Луни в 2022 году, а также часть переданных ему акций на общую сумму около 1 млн фунтов стерлингов (более $1,3 млн).

Бернард Луни возглавлял нефтегазовую компанию BP с 2020 года, однако в сентябре 2023-го подал в отставку из-за сокрытия своих прошлых личных отношений с коллегами.

Во время своего руководства в BP Луни активно поддерживал более быстрый переход к низкоуглеродной энергетике. Это проявилось в планах по сокращению добычи нефти и развитию технологий в области электромобилей. Как отмечает Bloomberg, также акции BP с момента назначения Луни генеральным директором стали менее привлекательными по сравнению с конкурирующими компаниями, что частично связано с энергетическим кризисом в Европе.

Ранее генеральный секретарь правительства Японии подал в отставку из-за финансового скандала.