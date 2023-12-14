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В Госдуме призвали ввести в стране прогрессивное налогообложение

Депутат Арефьев призвал ввести в России прогрессивное налогообложение

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Shutterstock

Депутат Госдумы РФ Николай Арефьев заявил, что сейчас в России особо актуально введение прогрессивного налогообложения. Об этом парламентарий сказал в интервью «Ленте.ру».

По словам депутата, рост налога на жилье для граждан в условиях высокого уровня закредитованности населения является бессмысленным. Он только усугубит проблему.

В таких условиях дополнительные средства в бюджет государства может дать закон о прогрессивном налогообложении. Депутат подчеркнул, что законопроект о прогрессивном налоге уже целый год находится на рассмотрении в парламенте, но его не принимают. Арефьев отметил, что повышение налогов для олигархов будет более справедливым, чем их рост для обычных граждан.

Ранее заслуженный юрист РФ Иван Соловьев заявил, что в России в 2024 году увеличится размер налога на недвижимость. По словам Соловьева, в стране завершилась кадастровая переоценка объектов недвижимости, в результате чего их стоимость возросла в среднем на 20-25%. Это вызовет изменение в сторону увеличения в расчете налога на недвижимость за 2024 год.

Ранее Путин подписал закон о доставке пенсий только «Почтой России».

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