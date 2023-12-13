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Курс доллара на Украине обновил исторический максимум

Впервые в истории Украины доллар подорожал до 37 гривен

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Александр Демьянчук/РИА «Новости»

Национальный банк Украины (НБУ) впервые в истории поднял официальный курс доллара выше отметки в 37 гривен. Об этом сообщило агентство РБК-Украина.

По данным НБУ, на 14 декабря курс доллара установлен на уровне 37,02 гривны, евро—39,92 гривны.

«Ранее осенью в обменниках неофициальный курс достигал 43 гривен за доллар. Аналитики прогнозируют, что в течение года средний курс составит около 40 гривен за доллар», — отметило агентство.

3 октября украинский регулятор заявил о введении гибкого курса гривны. В это же время Нацбанк поднял официальный курс гривны по отношении к доллару. По планам банка, он надеялся удержать курс местной валюты, компенсируя «структурный дефицит валюты» и не допуская значительных колебаний курса гривны. Но уже 5 октября стало известно, что жители Украины начали массово скупать доллары, опасаясь обвала курса гривны.

В тот же день экс-премьер Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале выложил фото талона электронной очереди на обмен валюты в одном из банков Украины, на котором значилось «перед вами 345 человек».

Ранее Медведчук рассказал, какие проблемы ждут Украину в 2024 году.

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