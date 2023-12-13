Инициативу Сбера о создании климатического совета стран БРИКС поддержали на COP28

Международные и отечественные эксперты, участвующие в 28-й Конференции ООН об изменении климата (СОР28), поддержали создание постоянно действующей структуры для консолидации климатической повестки БРИКС. Об этом заявила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова.

Участники панельной сессии «Как закрыть разрыв в климатическом финансировании: новые подходы и механизмы», состоявшейся в рамках тематического Дня ответственного финансирования деловой программы российского павильона на СОР28, отметили, что в мире формируется более взвешенный и прагматичный подход в решении климатических задач. Он предоставляет новые возможности для международного сотрудничества и синергии.

Участники деловой программы российского павильона продемонстрировали, что ведомства, бизнес и научно-экспертное сообщество России, как и других стран БРИКС, готовы работать над снижением энергоемкости экономики, при этом сохраняя энергетическую безопасность и уделяя приоритетное внимание решению экологических и соцзадач.

По словам первого замминистра экономического развития РФ Ильи Торосова, в климатической повестке за последние 3 года Россия перешла от целеполагания к созданию собственной инфраструктуры.

«Успешно реализуется пилотный проект по переходу к углеродной нейтральности на Сахалине, где апробируются новейшие решения, которые в дальнейшем могут быть использованы на территории всей страны. Созданы углеродные рынки, разработана зеленая таксономия», — сообщил Торосов.

Эксперты дискуссии сошлись во мнении, что странам БРИКС нужна

постоянно действующая площадка для диалога, выработки совместных решений и консолидации общей позиции по климатической повестке на международной арене.

Татьяна Завьялова отметила, что на конференции СОР28 вопросы климатического финансирования находятся в самом центре внимания.

«Уже сделаны несколько громких заявлений о выделении средств, принята Декларация ОАЭ о глобальной системе климатического финансирования, объявлено о создании новых фондов. В России, как и в других странах, также формируются регуляторные и финансовые механизмы климатической повестки», — сказала топ-менеджер Сбера.

Она назвала важным наличие запроса на международное взаимодействие и готовность к нему.

«Мы понимаем, насколько сотрудничество и предложенные инициативы в рамках БРИКС облегчат наше общее движение к более устойчивому миру», — заключила Завьялова.