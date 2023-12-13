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Глава Сбербанка назвал Росреестр одним из основных ведомств России

Греф: нельзя построить рыночную экономику без уважения к правам собственности

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Сбер

Росреестр является одним из ключевых ведомств, без которого невозможно развить экономику в целом и рыночную экономику в частности. Об этом на заседании коллегии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), приуроченное к 15-летию образования ведомства, заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

По его словам, нельзя построить рыночную экономику, если нет уважения к правам собственности, если они не определены.

«Сегодня большая дата — 15 лет основополагающей государственной службе, с которой начинаются все экономические отношения и весь хозяйственный оборот в стране. Если эта служба плохо поставлена, в государстве в целом ничего не сможет двигаться. Это основа основ для любой экономики», — сказал глава Сбера.

Греф напомнил, что канцелярия, учрежденная российским императором, была одним из важнейших ведомств, которое создавало первые базы собственности в России.

«В 90-х годах прошлого века нам пришлось заново учиться определять границы и права собственности на первичные и вторичные объекты недвижимости, принимать новые законы. Это было ключевым инструментом создания рыночной экономики», — добавил он.

По мнению главы Сбера, правительству РФ и лично его главе Михаилу Мишустину удалось создать одну из самых престижных и современных служб, которая понимает, куда идет.

Греф подчеркнул, что в большинстве стран мира и Европы в таких же ведомствах людям приходится месяцами стоять в очереди, чтобы определить границы и зарегистрировать права собственности.

«В России все делается в одном ведомстве. Нашей стране удалось решить задачу, близкую к невозможной. Сбер — один из главных пользователей систем Росреестра, поэтому отлично знает, как хорошо они работают», — заявил он.

В свою очередь, Мишустин поблагодарил главу Сбербанка. Он отметил, что именно Греф создал Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом и Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости По его мнению, это стало огромным шагом вперед и полностью изменило ситуацию в этой сфере, сделав ее понятной, прозрачной и удобной в управлении.

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