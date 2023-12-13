В России оценили профицит внешней торговли

За 11 месяцев 2023 года профицит внешней торговли России снизился в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $109 млрд. Такие предварительные данные приводит Центробанк.

Согласно оценке регулятора, причиной стало резкое падение экспорта из РФ на фоне санкций — на $154 млрд. Одновременно импорт вырос на $27,4 млрд.

В ноябре положительное сальдо внешней торговли России составило $8,4 млрд. Это на $1 млрд меньше, чем в октябре. За январь – ноябрь профицит счета текущих операций снизился в 4,4 раза — до $50,5 млрд.

При этом прирост внешних активов РФ за 11 месяцев 2023 года оценивается Центробанком в $40,4 млрд. Это на $55,1 млрд меньше, чем годом ранее.

На прошлой неделе стало известно, что товарооборот между Россией и Китаем за январь — ноябрь текущего года вырос на 26,7%, достигнув исторического максимума в $218,17 млрд. Экспорт товаров из Китая в Россию увеличился на 50,2%, составив $100,33 млрд, в то время как импорт из России в Китай вырос на 11,8%, достигнув $117,84 млрд.

Ранее в минторге США посчитали потери от сокращения торговли с Россией.