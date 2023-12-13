Еврокомиссия высказалась по поводу цен поставок российской нефти в Болгарию

Болгария может покупать российскую нефть по ценам выше установленного альянсом G7 потолка в $60 за баррель, потому что ограничения распространяются только на страны, не входящие в состав Евросоюза. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Даниэл Шэридан. Его слова приводит ТАСС.

Шэридан подтвердил, что Болгария прибегает к временным исключениям из полного запрета на поставки нефти из России в государства еврозоны морским путем.

Представитель ЕК уточнил, что срок действия таких исключений окончится 31 декабря следующего года.

«Потолок цен на нефть применяется только к перевозкам российской нефти в третьи страны», — сказал Шеридан.

5 декабря прошлого года Евросоюз ввел эмбарго на морские поставки нефти из России, а G7 и австралийские власти установили потолок в $60 за баррель. С февраля этого года аналогичные рестрикции коснулись нефтепродуктов ($100 и $45 за баррель). При этом Россия нашла способы обхода ограничений, поставляя нефть через посредников за пределами Запада. По данным Минфина РФ, в августе 2023 года нефть Urals в среднем стоила $74 за баррель.

Накануне стоимость барреля нефти эталонной североморской марки Brent впервые с 28 июня упала ниже $73 за баррель.

Баррель Brent к концу этого года будет стоить $70-75, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Он предположил, что цена барреля российской нефти сорта Urals при этом составит $57–63.

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