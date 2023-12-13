Цифровую платформу МТС Exolve наградили за современные технологии

Цифровая платформа для создания коммуникационных сервисов МТС Exolve получила несколько премий по итогам 2023 года, сообщили в пресс-службе компании.

Так, МТС Exolve удостоена награды «ComNews Awards. Лучшие решения для цифровой экономики» в номинации «Лучшая цифровая платформа для бизнеса».

Жюри премии ежегодно отмечает наиболее инновационные и динамично развивающиеся компании из сферы информационно-коммуникационных технологий.

Кроме того, цифровая платформа стала лауреатом премии Digital Leaders Award 2023, отслеживающей достижения в области цифровизации и онлайн сервисов.

Жюри признало МТС Exolve лучшей в номинации «Платформа года» в категории «Управление продажами».

Сайт МТС Exolve занял первое место как лучшее бизнес-решение в номинации «Интернет-бизнес — цифровые сервисы» ежегодной премии за достижения в digital-сфере Tagline Awards. Кроме того, портал отмечен серебром за лучший дизайн интранета.

Комментируя оценку отраслевого и бизнес-сообщества, генеральный директор МТТ (входит в экосистему МТС) Рамиль Биккужин рассказал, что МТС Exolve создали, чтобы сделать взаимодействие бизнеса с клиентами эффективным и удобным.

«Мы запустили МТС Exolve в начале 2023 года и видим высокий спрос на ее сервисы, благодаря надежности, функциональности и удобному интерфейсу платформы», — заявил Биккужин.

Он добавил, что компания будет развивать платформу, дополняя ее современными и необходимыми сервисами для автоматизации клиентских коммуникаций.

Платформа МТС Exolve позволяет бизнесу разрабатывать собственные приложения для общения с клиентами, обеспечивает «бесшовную» интеграцию в любые существующие ИТ-системы и эффективное управление омниканальными коммуникациями.