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Стало известно, как подорожают товары Adidas и Reebok в России

Глава CORE.XP Малахатько: цены на Adidas и Reebok в РФ могут вырасти на 50%

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Global Look Press

Цены на спортивные товары Adidas и Reebok с перезапуском магазинов в России могут вырасти до 50% в сравнении с прошлыми годами. Об этом ТАСС заявила старший директор, глава ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько.

Эксперт связала это с «огромной стоимостью» логистики.

«Плюс — если фирменный магазин представлен напрямую — одни цены, через поставщиков — по определению будет дороже. Цены уже скакнули на 20% минимум. Дальше может быть и наценка в 50% относительно прошлых лет», — сказала она.

До этого руководитель отдела маркетинга компании Lestate (развивает сеть ASP) Илья Комиссаров заявлял, что первый магазин ASP с продукцией брендов Adidas и Reebok открылся в Москве 9 декабря.

Комиссаров отмечал, что на сегодняшний день в магазине 768 артикулов, ассортимент будет расширяться, однако количество брендов останется неизменным.

Кроме этого, руководитель отдела маркетинга рассказал о планах открыть новые магазины, но даты и локации новых торговых объектов пока не раскрываются.

Ранее большинство россиян сообщило, что не ждет возвращения западных брендов.

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