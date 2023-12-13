Названы способы, которые позволяют сбить цену на аренду жилья

Перед попыткой сбить цену на аренду квартиры предварительно необходимо изучить обстановку на рынке в регионе. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил генеральный директор агентства недвижимости HOMEWAY Марсель Ахметшин.

«Если вы увидите, что в этом районе и в этом сегменте нет большого выбора квартир по такой же цене или ниже, тогда можно попробовать договориться с хозяином выбранной вами жилищной площади о снижении стоимости аренды. При отсутствии альтернативы торговаться не стоит», — сказал он.

Эксперт порекомендовал не злоупотреблять торгом.

«Недвижимость сейчас действительно значительно подорожала, поэтому усилия могут оказаться тщетными», — отметил Ахметшин.

По его словам, первый аргумент, который можно использовать при торге, — цена похожих квартир в среднем по рынку в регионе. Второй — удобное расположение дома, развитость инфраструктуры. Кроме того, при торге нужно обращать внимание на состояние квартиры, ее укомплектованность техникой и мебелью.

До этого сообщалось, что в крупных городах России за последний год цены на арендное жилье увеличились в среднем на четверть и будут продолжать расти.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.