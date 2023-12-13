Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названы способы, которые позволяют сбить цену на аренду жилья

Эксперт по недвижимости Ахметшин рассказал о способах сбить цену на аренду жилья

close
100%
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Перед попыткой сбить цену на аренду квартиры предварительно необходимо изучить обстановку на рынке в регионе. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил генеральный директор агентства недвижимости HOMEWAY Марсель Ахметшин.

«Если вы увидите, что в этом районе и в этом сегменте нет большого выбора квартир по такой же цене или ниже, тогда можно попробовать договориться с хозяином выбранной вами жилищной площади о снижении стоимости аренды. При отсутствии альтернативы торговаться не стоит», — сказал он.

Эксперт порекомендовал не злоупотреблять торгом.

«Недвижимость сейчас действительно значительно подорожала, поэтому усилия могут оказаться тщетными», — отметил Ахметшин.

По его словам, первый аргумент, который можно использовать при торге, — цена похожих квартир в среднем по рынку в регионе. Второй — удобное расположение дома, развитость инфраструктуры. Кроме того, при торге нужно обращать внимание на состояние квартиры, ее укомплектованность техникой и мебелью.

До этого сообщалось, что в крупных городах России за последний год цены на арендное жилье увеличились в среднем на четверть и будут продолжать расти.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами