Россиянам рассказали, как увеличить размер пенсии в 2024 году

Чтобы в 2024 году пенсия была больше, выходящим на нее в следующем году, прежде всего, нужно быть официально трудоустроенным и получать белую зарплату. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт Научно-исследовательского института Минфина РФ и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко. Она назвала еще пять способов увеличить размер пенсии в следующем году.

«Чем больше размер официальной зарплаты, тем больше пенсионных баллов. Они, в свою очередь, при назначении пенсии «конвертируются» в рубли. С 1 января 2024 года стоимость пенсионного балла — 133,05 рубля, стоимость ежегодно индексируется. Максимально за год работы можно заработать 10 баллов. В 2024 году для назначения страховой пенсии по старости требуется минимальный стаж 15 лет и 28,2 балла. «Серая» зарплата или оплата «в конверте» лишает возможности накопить баллы, а в случае неофициального трудоустройства — и стаж», — пояснила Дайнеко.

Второй способ — «докупить» стаж и баллы, если таковых не хватает. Это можно сделать, вступив в добровольные отношения по обязательному пенсионному страхованию.

Третий способ — более поздний выход на пенсию.

«Увеличение пенсии в этом случае происходит из-за повышающего (премиального) коэффициента при ее расчете. Как альтернатива этому — продолжить работать после назначения пенсии, это увеличит количество баллов и позволит получить «прибавку» к пенсии при ее будущей корректировке (один год работы пенсионера — не более 3 баллов). Перед решением о более позднем выходе на пенсию нужно произвести индивидуальный расчет и учитывать состояние здоровья», — сказала эксперт.

Четвертый и пятый способы — негосударственное пенсионное обеспечение и программа долгосрочных сбережений, заключила Дайнеко. По ее словам, в первом случае формируется дополнительная пенсия, а вторая программа позволит накопить дополнительные пенсионные активы и получать выплаты в дальнейшем.

В 2024 году пенсии проиндексируют на 7,5%. Повышение не затронет пенсии работающих пенсионеров, однако после увольнения выплаты будут проиндексированы с месяца, следующего за увольнением. С 1 августа 2024 года будет произведен перерасчет пенсии трудоустроенных пенсионеров, исходя из увеличения количества пенсионных баллов, заработанных в период официального трудоустройства в 2023 году. Выйти на пенсию по старости в 2024 году могут мужчины от 63 лет и женщины от 58 лет.

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