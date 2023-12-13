Центробанк раскрыл мошенническую схему с купюрой в 5000 рублей

Центральный банк России узнал о новой схеме мошенничества, связанной с обновленной пятитысячной купюрой. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦБ.

Злоумышленники обзванивают клиентов банков и говорят о необходимости проверки подлинности купюр через специальное приложение под названием «Банкноты Банка России». Оно имитирует оригинальное приложение ЦБ, однако под его видом мошенники распространяют вирусную программу, благодаря которой можно получить доступ к гаджетам потенциальной жертвы.

Воспользовавшись возможностью зайти в телефон, преступники заходят в банковские приложения и похищают деньги россиян. Кроме того, мошенники, притворившись работниками социальных служб, ходят по квартирам и убеждают граждан обменивать старые банкноты номиналом 5000 рублей на фальшивые якобы новые купюры.

В ЦБ предупреждают, что официальное приложение, в отличие от мошеннического, подлинность банкнот не определяет, а предложения по обмену купюр необходимо игнорировать.

Ранее юрист назвала пять правил, которые не позволят мошенникам вас обмануть.