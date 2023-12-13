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Центробанк раскрыл мошенническую схему с купюрой в 5000 рублей

ЦБ выявил новую схему мошенничества с использованием поддельного приложения

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Центральный банк России узнал о новой схеме мошенничества, связанной с обновленной пятитысячной купюрой. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦБ.

Злоумышленники обзванивают клиентов банков и говорят о необходимости проверки подлинности купюр через специальное приложение под названием «Банкноты Банка России». Оно имитирует оригинальное приложение ЦБ, однако под его видом мошенники распространяют вирусную программу, благодаря которой можно получить доступ к гаджетам потенциальной жертвы.

Воспользовавшись возможностью зайти в телефон, преступники заходят в банковские приложения и похищают деньги россиян. Кроме того, мошенники, притворившись работниками социальных служб, ходят по квартирам и убеждают граждан обменивать старые банкноты номиналом 5000 рублей на фальшивые якобы новые купюры.

В ЦБ предупреждают, что официальное приложение, в отличие от мошеннического, подлинность банкнот не определяет, а предложения по обмену купюр необходимо игнорировать.

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