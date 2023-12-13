Власти захотели изменить правила стройки торговых центров

Планируется утвердить изменения в своде правил проектирования торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в России до конца года. Обновленные нормы должны помочь бизнесу сократить затраты на строительство и разрабатывать более оригинальные здания, пишет газета «Известия» со ссылкой на Минстрой.

За последние годы требования посетителей ТРЦ к их содержанию значительно изменились. Сейчас больше пространства выделяется для развлекательных и досуговых функций, а также требуются более оригинальные планировочные решения, объяснила директор по управлению и развитию группы объектов Mall Management Group Алина Стрелкова.

Управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский отметил, что обновление свода правил необходимо в условиях эволюции ТРЦ в сторону торгово-общественных центров. Он подчеркнул важность возможности экономии места, особенно в плотно застроенных районах. Например, равномерное распределение точек общепита по всем этажам, а не только на фуд-корте, является более разумным решением, согласно его мнению.

Новая редакция свода правил предусматривает введение гибкой планировочной структуры. Теперь будет разрешено изменять расположение точек питания. Также будет возможность организовывать сезонные кафе на крышах ТРЦ, установлены новые требования комфорта для уборных, комнат матери и ребенка и других важных помещений для потребителей.

Изменены также требования к местам разгрузки и доставки товаров. В настоящее время это разрешено только в закрытых помещениях, но после утверждения изменений станет возможным осуществлять это и на открытых площадках.

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко отметил, что торгово-развлекательные центры являются неотъемлемой частью современных городов. Он подчеркнул, что их главной особенностью является разнообразие конструктивных решений и планировочных структур, объединяющих торговые площадки, развлекательные комплексы и зоны питания.

Изменения также обеспечат согласованность свода правил с обновленными санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиНы). Это позволит разработчикам быстрее проектировать, так как им не придется самостоятельно адаптировать свои проекты под СанПиНы.

Кроме того, будет предоставлена возможность установки парковочных мест с оборудованием для зарядки электромобилей и внедрения автоматических систем информации на автостоянках ТРЦ.

Средний возраст торговых центров в стране превышает десять лет, поэтому для успешного развития сегмента ТРЦ необходимо вносить изменения, подвела итог Алина Стрелкова.

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