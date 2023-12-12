В Сбере назвали имена трех новых лауреатов Научной премии

В Москве состоялась церемония награждения ежегодной Научной премии Сбера, сообщает пресс-служба банка. Общий призовой фонд премии составил 60 млн рублей.

Отмечается, что премия направлена на поддержку ученых, работающих в России, которые ведут активную исследовательскую деятельность, открывают новые перспективы развития науки и технологий. Всего для участия в этом сезоне премии были номинированы 92 ученых, которые были выдвинуты образовательными, научно-исследовательскими организациями, а также технологическими компаниями и институтами развития.

Как уточнили Сбера, списки финалистов в каждой номинации были сформированы учеными советами под руководством академиков РАН после независимой экспертизы. Итоговое решение о лауреатах этого года принимал комитет премии, сопредседателями которого стали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор Сколковского института науки и технологий, академик РАН Александр Кулешов.

Так, лауреатом номинации «Науки о жизни» стал член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий кафедрой энтомологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Полилов. Премия присуждена за фундаментальные исследования в области миниатюризации животных и введение в науку модельных объектов.

В номинации «Физический мир» победил академик РАН, доктор химических наук, заведующий Лабораторией металлокомплексных и наноразмерных катализаторов Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН Валентин Анаников. Премия присуждена за открытие явления динамического катализа и исследования механизмов химических реакций.

В номинации «Цифровая вселенная» — академик РАН, доктор физико-математических наук, директор Института вычислительной математики им. Г. И. Марчука РАН Евгений Тыртышников. Премия присуждена за создание новых матричных и тензорных методов моделирования и сжатия данных для решения сверхбольших задач высокой размерности.