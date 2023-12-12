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Стало известно, кого из россиян не допустят к использованию цифрового рубля

Росфинмониторинг: высокорисковые клиенты не получат доступа к цифровому рублю

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Shutterstock

Высокорисковые клиенты банков не смогут пользоваться цифровым рублем. Об этом заявил статс-секретарь Росфинмониторинга Герман Негляд на круглом столе в МГИМО, передает «Прайм».

По его словам, в рамках пилотного проекта по внедрению цифровой валюты будет ограничен круг лиц, имеющих к ней доступ. Речь идет о клиентах с «красным» уровнем риска на платформе ЦБ «Знай своего клиента».

«Сразу проектируется в законе, что высокорисковые клиенты не будут иметь доступа к платформе цифрового рубля», — отметил чиновник.

При этом Негляд добавил, что ведомство вместе с регулятором готовит поправки в антиотмывочное законодательство. Они вступят в силу с 2025 года. Банк России будет контролировать подозрительные операции с цифровой валютой, как сейчас делают коммерческие банки.

Основные нормы по внедрению цифрового рубля заработали в РФ с 1 августа.

До этого Банк России и Минфин согласовали свои позиции по криптовалютам. В частности, они определились с подходами к использованию цифровых активов в международных расчетах.

Ранее ЦБ констатировал резкое падение объемов на рынке криптовалют в России.

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