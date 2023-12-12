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Финансист назвал курс доллара в случае повышения ключевой ставки до 17%

Аналитик Антонов: доллар подешевеет до ₽89,7, если ЦБ РФ повысит ставку до 17%

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Если Центробанк РФ на заседании 15 декабря повысит ключевую ставку на 200 базисных пунктов до 17% годовых, доллар подешевеет на 15-20 копеек сразу после этого. Такой прогноз «Газете.Ru» дал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Рост ключевой ставки до 17% может укрепить курс рубля до 89,7 рубля за доллар в моменте. Но значительного повышения курса рубля ожидать не стоит. Скорее всего он будет находиться вблизи текущих значений . Инвесторы сформировали торговый диапазон в 87,70 — 102 рубля за доллар на первый квартал 2024 года. 89,40 рубля за доллар является сильным уровнем. Если он не устоит, рынок продолжит искать нижнюю границу коридора», — спрогнозировал Антонов.

По оценкам аналитика, при сохраняющихся обязательствах экспортеров продавать выручку и росте цен на нефть, нижняя граница диапазона может сдвинуться до 86 рублей за доллар.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

По данным Мосбиржи на 18:50 мск, доллар стоит 90,0524 рубля. Минимальным значением американской валюты на торгах во вторник была отметка 89,8190 рубля. Это на 87,1 копейку меньше уровня закрытия торгов понедельника.

Ранее финансист заявил, что цены на нефть сейчас не сразу влияют на курс рубля.

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