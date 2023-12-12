В Сбере планируют реализовать единый реестр углеродных единиц БРИКС

Сбер предложил создать единый реестр углеродных единиц БРИКС. Об этом на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) заявила старший вице-президент банка по ESG Татьяна Завьялова.

По мнению Завьяловой, с его помощью удастся синхронизировать регуляторные практики и выровнять системы верификации на пространстве альянса.

Ранее Сбер предложил в рамках БРИКС создать площадку для обсуждения климатической и зеленой повестки среди членов объединения и создать Климатический совет альянса.

«В рамках этого совета первый проект, который необходимо реализовывать с учетом мнения всех заинтересованных сторон — это создание Единого реестра углеродных единиц БРИКС», — приводит ее слова ТАСС.

Как уточнила топ-менеджер Сбера, такое решение откроет участникам БРИКС доступ в единую систему финансирования климатических проектов. При этом он считает, что будет выравнена система верификации и будет приведена в порядок таксономия.

Также Завьялова отметила, что для снижения углеродоемкости экономик необходимо будет развивать данную площадку. По ее мнению, следующим шагом может стать создание единой цифровой платформы передовых технологических решений.

«Объединение такого рода позволит странам БРИКС перейти на экологически чистые технологии, а также сформировать новые углеродные рынки», — подчеркнула она.

Кроме того, Завьялова отметила, что формат работы совета членов объединения предполагает коллективное участие представителей государства, бизнеса и научно-экспертного сообщества. Таким образом будет обеспечена многоуровневая экспертиза. В пример она привела Международное энергетическое агентство (МЭА) и Арктический совет.

Первый зампред ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко назвал идею о создании совета БРИКС достаточно перспективной. Он считает необходимым создание отдельных площадок в рамках международных объединений для предоставления комплексной точки зрения.

«Кажется, что достичь согласия по единым климатическим задачам можно как раз на Климатическом совете БРИКС, он может быть хорошей точкой для обсуждения. Что касается объединения методик в рамках реестра углеродных единиц, то мне кажется, это также необходимо и что в этом вопросе договориться будет еще проще, чем по зеленым проектам. Следующие шаги: определение этой углеродной единицы, а затем ее представление и защита на международном рынке», — сказал он.