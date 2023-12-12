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Компания «РН-Ванкор» начала строить трубопроводный переход через Енисей для «Восток Ойла»

«РН-Ванкор» возведет нефтепроводный переход через Енисей протяженностью 5,8 км

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Пресс-служба «Роснефти»

В рамках реализации проекта «Восток Ойл» компания «РН-Ванкор», которая входит в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти», приступила к строительству подводного участка магистрального нефтепровода через реку Енисей в районе производственной базы «Точино» в 60 км от города Дудинка. Об этом сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

Протяженность трубопроводного перехода составит 5,8 км, он будет проложен траншейным способом по дну Енисея и станет частью 770-километрового нефтепровода Ванкор — Пайяха — «Бухта Север».

На переходе будут использованы специальные 16-ти тонные трубы.

В компании отмечают используемые при сооружении перехода технологии и материалы — российского производства. При проектировании транспортной системы учитывался опыт строительства нефтепроводов на Ванкорском кластере.

Участок для проведения работ в районе производственной базы «Точино» был выбран и-за наименьшей ширины водного русла — в этом месте она составляет 2,5 км. Часть трубопровода проложат в прибрежной зоне, так как в сезон паводка Енисей расширяет свое русло.

На данный момент завершены дноуглубительные работы по строительству траншеи основной нитки трубопровода. В них принимали участие 25 судов. Вскоре в траншею на дне реки начнут укладывать трубы.

Следующим летом строители продолжат дноуглубительные работы для резервной нитки трубопровода.

В компании уточнили, что в настоящее время в районе базы «Точино» расширяют вахтовый городок строителей до 520 мест.

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