ТПП получила право регулировать порядок сертификации для экспорта

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Цель — сократить издержки экспортеров на получение необходимых документов. Документ ограничивает рост стоимости услуг ТПП по выдаче сертификатов происхождения товаров и удостоверению документов по внешнеэкономической деятельности.

Как пояснял первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков, теперь повышение цен будет связано только с уровнем инфляции. Раньше в законодательстве это никак не ограничивалось.

Закон также закрепляет за ТПП России право устанавливать порядок и сроки выдачи указанных документов. Теперь на выдачу сертификата дается не более пяти рабочих дней. Нарушение этого срока может привести к приостановке его течения.

Положения закона направлены на упрощение ведения экспортной деятельности компаний и снижения их затрат.

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