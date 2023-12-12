Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Центробанку стало известно о новой схеме мошенничества с купюрами

ЦБ РФ узнал о схеме мошенничества с проверкой подлинности купюр через приложение

close
100%
Depositphotos

Центральный банк России узнал о новой схеме мошенничества, по которой злоумышленники обзванивают клиентов банков и говорят о необходимости проверки подлинности купюр через специальное приложение. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦБ.

Приложение называется «Банкноты Банка России» и имитирует оригинальное приложение ЦБ, однако под его видом мошенники распространяют вирусную программу, благодаря которой можно получить доступ к мобильному телефону жертвы.

Злоумышленники таким образом заходят в банковские приложения и похищают деньги россиян.

В ЦБ предупреждают, что официальное приложение, в отличие от мошеннического, подлинность банкнот не определяет.

Регулятору также стало известно, что преступники под видом работников социальных служб обхаживают квартиры и убеждают жильцов обменивать старые банкноты номиналом 5000 рублей на «новые», но при этом предоставляют фальшивые купюры.

Центробанк призывает в таких случаях игнорировать предложения по обмену или проверке подлинности банкнот, а также ничего не устанавливать и не переходить по ссылкам от незнакомцев.

Ранее юрист назвала пять правил, которые не позволят мошенникам вас обмануть.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами