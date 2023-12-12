Центробанку стало известно о новой схеме мошенничества с купюрами

Центральный банк России узнал о новой схеме мошенничества, по которой злоумышленники обзванивают клиентов банков и говорят о необходимости проверки подлинности купюр через специальное приложение. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦБ.

Приложение называется «Банкноты Банка России» и имитирует оригинальное приложение ЦБ, однако под его видом мошенники распространяют вирусную программу, благодаря которой можно получить доступ к мобильному телефону жертвы.

Злоумышленники таким образом заходят в банковские приложения и похищают деньги россиян.

В ЦБ предупреждают, что официальное приложение, в отличие от мошеннического, подлинность банкнот не определяет.

Регулятору также стало известно, что преступники под видом работников социальных служб обхаживают квартиры и убеждают жильцов обменивать старые банкноты номиналом 5000 рублей на «новые», но при этом предоставляют фальшивые купюры.

Центробанк призывает в таких случаях игнорировать предложения по обмену или проверке подлинности банкнот, а также ничего не устанавливать и не переходить по ссылкам от незнакомцев.

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