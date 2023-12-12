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В ЕС решили, как поступить с замороженными активами России

Bloomberg: ЕК определила шаги по использованию доходов с замороженных активов РФ

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Европейский союз разработал схему эксплуатации доходов от реинвестирования замороженных активов России, которые намерен затем направить Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект соответствующего документа Еврокомиссии.

В документе предполагается определить, какие средства будут задействованы в программе, после будет установлен порядок действий с российскими активами.

После вычета расходов и уплаты национальных налогов приобретенная прибыль будет равномерно определена и учтена в соответствии с уставным капиталом и требованиями управления рисками. Это позволит перевести эти средства в бюджет Евросоюза в пользу Украины на более позднем этапе.

По данным агентства, указанные средства должны поступить в бюджет Евросоюза на 2024–2027 годы. ЕК рассчитывает собрать около €15 млрд до 2027 года в виде доходов от реинвестирования замороженных российских активов. Самый большой объем таких активов составляет €191 млрд, они заблокированы на международной площадке Euroclear в Бельгии, которая уже получила с января по сентябрь 2023 года прибыль с них в размере €3 млрд.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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