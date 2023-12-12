В ЕС решили, как поступить с замороженными активами России

Европейский союз разработал схему эксплуатации доходов от реинвестирования замороженных активов России, которые намерен затем направить Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект соответствующего документа Еврокомиссии.

В документе предполагается определить, какие средства будут задействованы в программе, после будет установлен порядок действий с российскими активами.

После вычета расходов и уплаты национальных налогов приобретенная прибыль будет равномерно определена и учтена в соответствии с уставным капиталом и требованиями управления рисками. Это позволит перевести эти средства в бюджет Евросоюза в пользу Украины на более позднем этапе.

По данным агентства, указанные средства должны поступить в бюджет Евросоюза на 2024–2027 годы. ЕК рассчитывает собрать около €15 млрд до 2027 года в виде доходов от реинвестирования замороженных российских активов. Самый большой объем таких активов составляет €191 млрд, они заблокированы на международной площадке Euroclear в Бельгии, которая уже получила с января по сентябрь 2023 года прибыль с них в размере €3 млрд.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.