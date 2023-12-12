Аналитики пересмотрели прогнозы по ценам на нефть в пользу повышения

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогнозы цен на нефть на 2023-2024 годы, а также на природный газ в Европе на 2024 и 2026 годы. Об этом сообщается на сайте агентства.

Как отмечается в сообщении агентства, пересмотр прогнозов по нефти связан с тем, что ОПЕК+ продолжает жестко контролировать объемы добычи. Согласно новому прогнозу средние цены на нефть марки Brent в 2023 году составят $82 за баррель вместо ранее, прогнозируемых — $80. Стоимость на 2024 тоже скорректирована с $75 до 80 за баррель. Прогнозы по стоимости WTI были пересмотрены на $3 c $75 до $78 за баррель в 2023 году. В следующем же, аналитики Fitch подняли среднюю стоимость техасской нефти с $70 до $75.

Цены на газ, по мнению аналитиков Fitch, останутся высокими в среднесрочной перспективе, так как существенное увеличение мировых мощностей по экспорту СПГ ожидается только к 2026 году после запуска новых проектов в Катаре и США.

Вместе с тем прогнозы по американскому газовому хабу Henry Hub агентство не изменило. По данным Fitch, в США добыча газа растет быстрее потребления, хотя разрыв и сокращается.

В начале декабря аналитик заявил об отсутствии факторов для снижения цен на нефть.

Ранее в России спрогнозировали падение спроса на нефть и газ.