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На Украине возникли серьезные проблемы с финансированием

Украина ищет альтернативы финансированию ВСУ на фоне задержек помощи

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Global Look Press

Власти Украины рассматривают неприятные варианты финансирования военных расходов на фоне возможных задержек обещанной финансовой помощи от США и ЕС. Об этом сообщает Bloomberg.

В условиях прекращения западной помощи у Украины остается два варианта для решения проблем с деньгами — повышение налогов и сокращение расходов правительства, включающее в себя сворачивание социальных программ, либо дальнейшая девальвация национальной валюты.

Президент Украины Владимир Зеленский находится в Вашингтоне, чтобы сделать срочное обращение к конгрессменам-республиканцам, которые блокируют выделение более $60 млрд, предложенных президентом Джо Байденом.

Пакет помощи ЕС на €50 млрд также блокируется венгерским премьер-министром Виктором Орбаном в рамках его конфликта с ЕС по бюджету. По словам главы офиса Зеленского, приостановка финпомощи грозит победой России и изменением карты Европы.

Экономист инвестбанка Dragon Capital Елена Билан отметила, что власти останутся перед неприятным выбором, если дефицит внешней помощи превысит $10 млрд.

До этого в США заявили о «критическом моменте» для Украины во время визита Зеленского.

Ранее в МВФ спрогнозировали срок «сворачивания» конфликта на Украине.

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