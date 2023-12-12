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Эксперт предупредил о перекосах из-за перетока кадров в промышленность

Аналитик РАН Широв: структурный сдвиг в экономике РФ необходимо сбалансировать

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В экономике России происходит структурный сдвиг, который необходимо сбалансировать, заявил директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв в беседе с РИА Новости.

По его словам, этот сдвиг сейчас идет форсированно, и если его не сбалансировать, он может выйти из-под контроля.

«Нужно воспользоваться позитивными эффектами ускоренного роста экономики не только сейчас, но и в перспективе трех-пяти лет», — отметил эксперт.

Он привел в пример массовый переток кадров из сферы услуг в производственные отрасли. Это может привести к перекосам в оплате труда и проблемам в таких сферах, как ЖКХ, торговля и сельское хозяйство.

Кроме того, по словам Широва, никто не знает, как долго сохранится подъем в машиностроении, в том числе в оборонке. Поэтому уже сейчас необходимо думать, как в будущем перевести ОПК на выпуск гражданской продукции. Иначе этот переход может оказаться «чрезвычайно болезненным».

В целом, подытожил эксперт, происходящее в экономике заставляет «задуматься об очень многом» – о демографии, подготовке кадров, оплате труда и образовании.

Накануне были названы самые распространенные причины увольнения россиян.

Ранее в России работодателей планировали обязать работодателей оплачивать гражданам неиспользованные отгулы при увольнении.

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