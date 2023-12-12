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Первый блок АЭС в Турции получил разрешение на ввод в эксплуатацию

«Росатом» выдал первому энергоблоку АЭС «Аккую» разрешение на ввод в эксплуатацию

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Li Zhenbei/XinHua/Global Look Press

«Росатом» выдал первому энергоблоку АЭС «Аккую» разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает официальный Telegram-канал «Росатома».

«Решение Агентства по ядерному регулированию Турции о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию первого блока АЭС «Аккую» подтверждает, что мы выполнили все требования турецкого законодательства, международных стандартов сооружения АЭС, — и готовы двигаться дальше», — заявила директор «Аккую Нуклеар» Анастасия Зотеева.

Она подчеркнула, что разрешение на ввод в эксплуатацию — это важный и ответственный этап. В «Росатоме» отмечают, что следующий этап — это получение лицензии на эксплуатацию первого энергоблока, которая позволит приступить к загрузке ядерного топлива в реактор. После чего начнутся предпусковые контрольные операции, а затем — полноценный запуск.

До этого в Турции прокомментировали предложения России по второй АЭС.

Ранее спикер СФ Валентина Матвиенко сообщила об увеличении товарооборота России и Турции.

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