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В Сбере сообщили о планах нарастить портфель устойчивого финансирования

Сбер нарастит портфель устойчивого финансирования к 2026 году до 3,4 трлн рублей

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Depositphotos

Портфель ответственного финансирования ― «зеленых», адаптационных и ESG-кредитов ― Сбербанка к 2026 году может достигнуть 3,4 трлн рублей. Об этом сообщила старший вице-президент банка по ESG Татьяна Завьялова, которую цитирует агентство «Интерфакс».

Топ-менеджер компании отметила, что портфель устойчивого финансирования Сбербанка сейчас превышает 2,4 трлн рублей.

«До конца года он подрастет, но уже не очень значительно. Мы ожидаем, что портфель ответственного финансирования Сбера на горизонте 2026 года может вырасти на 40% к текущему портфелю и составить порядка 3,4 трлн рублей», — сказала Татьяна Завьялова.

Старший вице-президент банка по ESG подчеркнула, что текущее значение в 2,4 трлн рублей сильно превосходит озвученные в начале года планы Сбера: ранее по итогам 2023 года планировалось нарастить портфель устойчивого финансирования до 1,7 трлн рублей.

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