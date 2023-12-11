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Спрос на недвижимость в Германии рекордно снизился

Bloomberg: спрос на жилье в ФРГ обвалился до 30-летнего исторического минимума

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Depositphotos

Жилищный кризис в Германии продолжает углубляться на фоне рекордного падения количества новых заказов в строительной отрасли. Об этом сообщает Boomberg со ссылкой на опрос Мюнхенского института экономических исследований Ifo.

Как следует из опроса, в ноябре 49,1% строительных компаний заявили о нехватке заказов. Это на 0,4 процентного пункта больше, чем в предыдущем месяце, а также восьмой подряд месяц роста. Текущий показатель является рекордным с начала ведения статистики в 1991 году.

Кроме того, выросла доля строительных фирм, испытывающих финансовые трудности — до 11,1% с 9,9% в октябре. По словам руководителя исследовательского отдела Ifo Клауса Вольрабе, строители массово теряют клиентов, а настроения в отрасли остаются «ледяными».

Согласно опросу Ifo, незначительно снизилась лишь доля компаний, сообщающих об отмене ранее размещенных заказов — до 21,5% по сравнению с 22,2% в октябре. В целом же индекс деловых настроений в сфере жилищного строительства упал до рекордно низкого уровня. При этом, по словам Вольрабе, в ближайшее время ситуация вряд ли улучшится.

В начале сентября стало известно, что власти Европы не справляются с растущим спросом на жилье из-за беженцев. По мнению издания Blоomberg, украинский кризис обнажил структурные проблемы рынка жилья в Евросоюзе.

Ранее Европа вошла в глубочайший жилищный кризис за последние десятилетия.

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