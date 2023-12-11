Болгария отложит введение повышенных тарифов за транзит газа из России

Болгария отложит введение повышенных тарифов за транзит российского газа ради вступления в Шенген. Об этом передает агентство «Фокус».

Об отмене ставок заявили лидеры партий, которые представляют коалиционное правительство страны.

«Мы очень близки к Шенгену <...> Мы не должны упустить этот шанс из-за сборов», — заявил в парламенте экс-премьер-министр Бойко Борисов, возглавляющий партию ГЕРБ.

Другой экс-премьер Кирил Петков, лидер блока ПП-ДБ (партии «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария»), уточнил, что Болгария откладывает реализацию плана введения «карательных акцизов» на российский газ. По его словам, совместная работа с Европейской комиссией в этом направлении продолжается, и когда появится необходимый механизм, его применят.

Накануне в Азербайджане рассказали об объемах поставок газа в Болгарию. Президент республики Ильхам Алиев на церемонии запуска газового интерконнектора заявил, что экспорт азербайджанского топлива в Болгарию в 2023 году составит около 1 млрд кубометров.

Ранее Новак заявил, что нужно изучить предложение Ирана о создании газового хаба.