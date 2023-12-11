Эксперт считает что российская экономика балансирует между ростом и крахом

Российская экономика сейчас похожа на мотоциклиста, который уже год несется по трассе со скоростью 200 км/ч, поэтому любое препятствие на пути может привести к серьезным последствиям. Об этом рассказал директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв, передает РИА Новостиhttps://ria.ru/.

По его мнению структурный сдвиг в экономике привел к активизации одних отраслей при спаде в других. Это создало перекосы, в частности, на рынке труда. Резкий рост производственных мощностей обрабатывающей промышленности требует все больше рабочих рук. Однако высококвалифицированных кадров не хватает. Это грозит сбоями в работе предприятий.

Широв считает, что зарплаты в машиностроении выросли в 3 раза. Это привлекает кадры из других сфер, создавая там дефицит. Малый и средний бизнес уже жалуется на нехватку работников. Увеличение мощностей требует модернизации оборудования, расширения площадей. Но получить инвестиции сложно даже оборонным предприятиям. А без этого рост производства может затормозиться.

По словам эксперта, необходимо заранее думать о том, как в будущем конвертировать мощности ОПК для эффективной работы в гражданских секторах. Иначе такой переход может быть болезненным для экономики.

До этого эксперты сравнили санкционные ситуации в России и Иране.

Ранее всемирный банк счел, что уровень бедности в России снизится в срок до 2025 года.