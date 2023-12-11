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Cтали известны, самые популярные среди россиян банковские вклады

Более трети россиян предпочитают открывать краткосрочные вклады

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Россияне чаще всего кладут в банк от 30 до 100 тысяч рублей на 1-3 месяца. Об этом свидетельствует опрос Банка Синара, копия есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Согласно исследованию 39,6% респондентов открывают вклады именно на такую сумму и срок.

Второй по популярности вариант – депозит от 100 до 300 тысяч рублей (24,5%). 16,9% опрошенных вкладывают от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, еще 9,4% — больше миллиона.

Что касается сроков, то после 1-3 месяцев следуют вклады до полугода (28,3%) и 12-месячные депозиты (11,3%).

«Интерес к краткосрочным вкладам понятен: люди ждут повышения ключевой ставки ЦБ и не хотят расставаться с деньгами надолго», — пояснила директор по развитию розничного бизнеса банка Анна Волкова.

Почти половина россиян имеют только один депозит, 26,4% — два вклада, 11,3% — три. При выборе банка граждане обращают внимание, прежде всего на проценты по вкладу (81,1% ответов), возможность оформить его онлайн (52,8%) и надежность банка (41,5%).

До этого стало известно, что будет, если вовремя не снять деньги с вклада.

Ранее ЦБ сообщил об ожиданиях ускорения притока средств в банки в четвертом квартале.

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