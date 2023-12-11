В Чечне рассказали о частных инвестициях в экономику республики

Министр экономического, территориального развития и торговли Чечни Рустам Шаптукаев заявил, что в экономику республики за пять лет привлечено более 547 млрд рублей частных инвестиций. Об этом сообщает ТАСС.

Министр подчеркнул, что объем ежегодных инвестиций увеличился в два раза. По его словам, объем ежегодных инвестиций в капитал республики вырос в два раза, до 120 млрд рублей.

Шаптукаев добавил, что с 2018 года в Чечне было реализовано 1152 инвестиционных проекта на общую сумму 129 млрд рублей. Это создало порядка 13 тысяч рабочих мест.

До этого глава блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук заявил, что к концу 2023 года число граждан России, имеющих брокерский счет на Мосбирже, достигнет 30 миллионов.

По прогнозам Сергейчука, к 2026 году число частных инвесторов в РФ вырастет до 40 миллионов. Отмечается, что в ближайшие годы они будут играть значительную роль, участвуя в развитии экономики России, а коллективные инвестиции физических лиц в биржевые фонды к указанному периоду превысят 500 млрд рублей.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 15%.