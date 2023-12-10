Эксперты рассказали, при каком курсе вмешаются власти

Правительство и ЦБ готовы задействовать все имеющиеся инструменты для сдерживания ослабления рубля. Об этом заявили опрошенные «МК» эксперты.

По их словам, в случае резкого падения курса национальной валюты власти могут повысить ключевую ставку, ввести временные административные ограничения и прибегнуть к «словесным интервенциям».

«Красная линия» — отметка в 100 рублей за доллар, ниже которой регулятор не допустит снижения курса, отметил аналитик ФА «Капитал» Марк Гойхман.

По его словам, такой негласный рубеж был обозначен летом-осенью текущего года. Тогда превышение порогового значения в 100 рублей за «американец» вызывало жесткую реакцию властей.

«Если все же, допустим, в силу каких-либо внешних причин, доллар взлетит до 100 рублей и выше, вмешательство властей возможно, но, скорее всего, речь пойдет не о том, чтобы вводить какие-либо дополнительные ограничения на валютном рынке, а о «донастройке» существующих», — считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что новые ограничения на валютном рынке создадут дополнительные издержки для бизнеса. При этом действующие меры по обязательной продаже части валютной выручки экспортеров уже позволяют сдерживать курс.

А вот до конца года стоит ожидать колебаний рубля в диапазоне 88-93 рублей за доллар и 96-101 рубль за евро, прогнозирует эксперт. По его словам, факторы, влияющие на динамику курса национальной валюты, будут во многом компенсировать друг друга.

До этого стало известно, какая страна может внести вклад в дедолларизацию.

Ранее аналитики спрогнозировали новый уровень ключевой ставки ЦБ.