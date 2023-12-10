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Ипотека охладила рынок новостроек в России

Объем предложения новостроек в России растет на фоне снижения спроса

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

За последний месяц средняя стоимость новостроек на крупнейших региональных рынках России увеличилась на 1,6-1,9%. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечают эксперты, рост цен замедляется на фоне снижения спроса и увеличения объемов предложения. По данным ЦИАН, в начале декабря средняя цена «квадрата» в новостройках 18 крупнейших региональных рынков составила 162,6 тыс. рублей. Это на 1,6% больше, чем месяцем ранее. Темпы роста замедлились — за предыдущий месяц новостройки подорожали в среднем на 2,4%.

В Москве за месяц «квадрат» в новостройках вырос в цене на 1,5%, до 347,8 тыс. рублей, в Петербурге — на 0,2%, до 255,6 тыс. рублей. В ряде других городов фиксируется более активный рост.

Одновременно растет объем предложения на рынке — по данным ЦИАН, на 2% за месяц. При этом активность покупателей снизилась на 7,3%. Эксперты прогнозируют дальнейшее падение спроса на фоне ужесточения условий льготного ипотечного кредитования.

Это заставит застройщиков отказаться от повышения цен и активнее предоставлять скидки. В начале 2024 года директор по продажам «Этажей» Сергей Зайцев ожидает дальнейшее замедление продаж новостроек, который будет вызван предпраздничным ажиотажем.

До этого в России подсчитали, сколько деревень могло бы быть построено по сельской ипотеке.

Ранее застройщики сообщили, что кризис на рынке жилья сохранится в ближайшие годы.

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