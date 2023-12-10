Нефтяные доходы России парадоксальным образом растут, передает WION

Попытка Запада ограничить цены на российскую нефть провалилась — доходы РФ от экспорта «черного золота» достигли рекордного уровня с начала спецоперации на Украине. Об этом сообщает индийский телеканал WION.

По данным агентства Bloomberg, в октябре 2023 года Россия заработала на поставках нефти $11,3 млрд. Эта сумма составляет 31% от общих месячных доходов бюджета и является максимальной прибылью страны от экспорта «черного золота» с мая 2022 года.

«Несмотря на попытки Запада ограничить цены, Россия продолжает наращивать доходы от продажи нефти. В октябре они достигли рекордного уровня с начала конфликта на Украине», — отмечает WION.

При этом телеканал подчеркивает, что от введенных Западом ограничений выгоду получили десятки судоходных компаний. Более 45% российской нефти транспортировалось с помощью «серого флота», позволив Москве сохранить контроль над экспортом и повышать цены.

Особенно активно в транспортировке участвует греческий коммерческий флот - на его долю в 2023 году пришлось около 25% всех поставок «черного золота» из РФ.

«Греки перевезли больше российской нефти, чем флот любой другой страны. Это позволило Москве обойти санкции и продолжать получать рекордную выручку», — подчеркивает WION.

До этого страны G7 сообщили об ужесточении санкции за обход ограничений цен на российскую нефть.

Ранее российская нефть подешевела до уровня ниже лимита стран G7.