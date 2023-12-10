Эксперты предупредили о новых рисках мирового кризиса

Финансисты на протяжении десятилетий пытаются предсказать наступление очередного мирового кризиса. По мнению опрошенных «Прайм» экспертов, признаки новых «черных лебедей» уже есть – это резкий рост госдолга США, нарушение логистических цепочек, многолетние санкции.

Однако поводов для паники пока нет: главная угроза еще не наблюдается, пишет издание.

«Все текущие проблемы – замедление Китая, рецессия в Европе и США – в целом контролируются политиками. Ни одна из них не выглядит фатальной», – считает эксперт «БКС Мир инвестиций» по фондовому рынку Валерий Емельянов.

По словам доцента Александра Арского, дефицит бюджета США грозит дефолтом всей мировой валютной системе. Мировой долг в прошлом году достиг $92 трлн, или 91% мирового ВВП, тогда как безопасный порог – 60%.

Другой возможный источник потрясений – падение объемов международной торговли. За девять месяцев 2022 года экспорт товаров США в Китай сократился на 3%, в ЕС – на 2,5%. Обратные показатели также в минусе.

К тому же начались проблемы на жилищных рынках ряда стран – ипотека в США подорожала до максимума с 2000 года.

При этом нельзя забывать, что все прошлые кризисы случались внезапно. «События, им предшествовавшие, почти не повторялись. Новый коллапс возникнет по своему уникальному сценарию», – отмечает доцент кафедры экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.

Он полагает, что зародыш будущего потрясения стоит искать в сфере продовольствия, миграции, логистики. А пока рано бить тревогу: как считает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Михаил Николаев, страны учатся на ошибках прошлого и стремятся не допустить серьезных дисбалансов.

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