В США заявили о рекордном сокращении запасов нефти

Президент Ассоциации нефтегазовой промышленности США Тим Стюарт заявил телеканалу Fox News, что стратегический запас нефти в Соединенных Штатах упал до минимального уровня впервые за 30 лет.

Как передает агентство РИА Новости со ссылкой на эксперта топливного рынка Анастасию Бунину, команда американского президента Джо Байдена за год потратила 40% неприкосновенного запаса, чтобы сдержать рост цен на топливо. Это вызвало резкую критику со стороны республиканцев, которые, в числе прочего, задались вопросом, что делать стране в случае стихийного бедствия или войны.

Бунина также отметила, что стремительное опустошение резервов обернется еще большим удорожанием нефти в будущем, создаст риски физических перебоев с поставками и грозит новым витком инфляции.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков указал, что мировые цены на сырье взвинтили санкционная политика и отказ от российской нефти.

«Прошлой весной США и Европа прекратили закупки, и Москве пришлось временно сократить добычу. Котировки мгновенно подскочили до $120 за баррель», ­ — напомнил Юшков, добавив, что бензин в США тут же установил исторический рекорд.

До этого сообщалось, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 1 декабря, снизились на 4,6 млн баррелей. Аналитики портала DailyFX ожидали снижения запасов лишь на 1,4 млн баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли при этом до 29,6 миллиона баррелей с 27,7 миллиона.

5 декабря Saxo Bank выпустил 10 шокирующих прогнозов на грядущий 2024 год. В частности, один из сценариев предполагает, что эмбарго на поставки нефти из России и рост спроса вызовут резкий скачок цен на нефть до $150 за баррель к середине следующего года.

Ранее в США рассказали о «дыре» в нефтяных санкциях против России.