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Российский рынок ожидает роста ключевой ставки до 16%

«Известия»: участники рынка РФ ожидают повышения ключевой ставки до 16%

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Участники финансового рынка РФ ожидают повышения ключевой ставки до 16% по итогам заседания Банка России 15 декабря. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что в стране меняются правила выдачи льготной ипотеки и банковские нормативы, из-за чего кредитование еще больше сокращается. Эксперты отмечают, что денежно-кредитные условия ужесточаются не только из-за повышения ставки.

11 из 16 опрошенных изданием представителей рынка ожидают повышения ключевой ставки до 16% по итогам заседания Центробанка 15 декабря. Только две кредитных организации, участвовавших в опросе, допустили сохранение ключевой ставки на уровне 15%.

До этого глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пленарной сессии Инвестиционного форума ВТБ «Россия Зовет!» говорила, что избыток льготных госпрограмм является «тупиком» для российской экономики.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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