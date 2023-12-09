Российский рынок ожидает роста ключевой ставки до 16%

Участники финансового рынка РФ ожидают повышения ключевой ставки до 16% по итогам заседания Банка России 15 декабря. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что в стране меняются правила выдачи льготной ипотеки и банковские нормативы, из-за чего кредитование еще больше сокращается. Эксперты отмечают, что денежно-кредитные условия ужесточаются не только из-за повышения ставки.

11 из 16 опрошенных изданием представителей рынка ожидают повышения ключевой ставки до 16% по итогам заседания Центробанка 15 декабря. Только две кредитных организации, участвовавших в опросе, допустили сохранение ключевой ставки на уровне 15%.

До этого глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пленарной сессии Инвестиционного форума ВТБ «Россия Зовет!» говорила, что избыток льготных госпрограмм является «тупиком» для российской экономики.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.