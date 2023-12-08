Стало известно о планах ЕК разблокировать для Венгрии замороженные $10 млрд

Еврокомиссия (ЕК) разблокирует для Венгрии $10 млрд, которые были заморожены до тех пор, пока страна не выполнит реформы. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на неназванные источники.

Ожидается, что замороженные средства будут выделены 12 декабря и составят около трети общего приостановленного финансирования Венгрии.

В ЕК отмечают, что данный шаг не связан с заявлениями премьер-министра Венгрии о блокировании переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

В конце ноября агентство Reuters сообщало, что Венгрия может получить после разблокировки часть денег, которую Евросоюз ранее заморозил для Будапешта из-за опасений, что в республике нарушаются принципы верховенства права.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна отказалась поддержать предложения о внесении в 12-й пакет санкций Евросоюза против России мер, которые поставят под угрозу энергетическую безопасность стран Европы. Он подчеркнул, что Венгрия не согласится на санкции против атомной отрасли, поскольку это угрожало бы безопасности ее собственного энергоснабжения.

Ранее главы МИД РФ и Венгрии обсудили ситуацию на Украине.