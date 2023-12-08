Крупные российские ретейлеры ограничили наценку на куриные яйца

Три торговые сети ограничили наценку на куриные яйца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФАС России.

«ФАС России предложила ретейлерам <…> рассмотреть возможность ограничить наценку на все куриные яйца на уровне не более 5%», — уточнили в ведомстве.

Торговые сети «Верный», «Глобус» «Азбука вкуса» поддержали это предложение. ФАС запросили у компаний-производителей данные о формировании стоимости куриных яиц, а также информацию о динамике цен у 10 федеральных торговых сетей. На основе полученных данных будет сделан анализ.

8 декабря руководитель центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ Илья Ломакин-Румянцев назвал причины роста цен на яйца в России. По его словам, в последнее время увеличилась стоимость популярного продукта из-за изменения курса рубля и распространения птичьего гриппа.

До этого генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить российских производителей и продавцов яиц.

Ранее была названа средняя стоимость новогодней корзины продуктов в России.