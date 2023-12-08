Росздравнадзор сообщил о росте цен на жизненно важные лекарства

Уровень цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) амбулаторного сегмента вырос на 3,8% за 11 месяцев 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора, передает РИА Новости.

Отмечается, что уровень розничных цен на ЖНВЛП ниже уровня инфляции.

В октябре член координационного совета Российской ассоциации фармацевтического маркетинга, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк заявлял, что с начала года в России подорожали лекарства. По его словам, это объясняется как колебаниями курса рубля, так и западными санкциями. При этом инфляция на фармацевтическом рынке значительно ниже общей, а в цене выросли преимущественно препараты, которые не входят в список жизненно важных.

До этого эксперты опровергли, что в российских аптеках сократился ассортимент импортных лекарств из-за санкций. По их словам, зафиксированные в прошлом году проблемы с ассортиментом лекарств были временными.

Ранее в Минздраве заявили об увеличении доли российских лекарств на рынке.