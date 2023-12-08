ЦБ анонсировал массовое внедрение цифрового рубля

Массовое внедрение цифрового рубля начнется не ранее 2025 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-служба ЦБ РФ.

«Сейчас идет пилот на реальных цифровых рублях на ограниченном количестве клиентов», — уточнил регулятор.

В сообщении добавили, что это круг сотрудников Банка России и клиентов 13 банков. В 2024 году число участников планируется расширить, но оно все равно останется ограниченным.

Пилотный проект продолжится минимум до конца 2024 года и при необходимости будет продлен. Только после завершения эксперимента цифровой рубль внедрят в массовый оборот.

8 декабря министр финансов РФ Антон Силуанов выразил уверенность, что в 2024 году все россияне смогут попробовать открыть цифровой кошелек, чтобы платить цифровыми рублями. Он счел новую форму денег «очень интересной» для «бюджетников». Силуанов обратил внимание, что с новым рублем невозможно «никаких махинаций и ухищрений, которые иногда бывают».

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