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В Газе $50 млн вывезли на юг анклава во время перемирия

FT: во время перемирия с севера Газы на юг анклава вывезли примерно $50 млн

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Shutterstock

Около $50 млн было вывезено при поддержке ООН с севера сектора Газа на юг анклава. Это было сделано с целью снизить там нехватку наличности, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.

«Сотрудники Банка Палестины решили, что перемирие – это шанс вывезти 200-шекелевые купюры, застрявшие на севере, и предотвратить крах экономики», — говорится в статье.

Сообщается, что операция по вывозу 900 тыс. банкнот «ConOps-Gaza» прошла в прошлый вторник. Ценный груз массой около тонны хранился в двух отделениях Банка Палестины (BoP).

Операция прошла при поддержке ООН и с разрешения Израиля, следует из материала.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что администрация Биньямина Нетаньяху боевыми действиями на территории сектора Газа пытается продлить свою политическую жизнь, но при этом ставит под угрозу безопасность всего региона.

Также он отметил, что действия израильской армии на территории сектора Газа нельзя объяснить правом на самооборону.

Ранее эвакуированные из Газы россияне рассказали о жизни в анклаве.

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