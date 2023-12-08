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Работу Danone при племяннике Кадырова охарактеризовали фразой «MBA без оружия»

FT: новые чеченские боссы «Данон Россия» работают профессионально и без оружия

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Global Look Press

Новые чеченские боссы «Данон Россия» ведут дела «как MBA довольно профессионально и без вытаскивания оружия». Так газета Financial Times охарактеризовала работу компании при Якубе Закриеве, племяннике главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

В июле этого года зарубежные доли в АО «Данон Россия» передали во временное управление Росимуществу указом президента РФ Владимира Путина.

Гендиректором российской «дочки» французской Danone был назначен Якуб Закриев, который является зампредседателя правительства Чечни и министром сельского хозяйства республики.

По информации газеты, обязанности главы компании продолжает неофициально исполнять Чарли Каппетти, занимавший данный пост с 2017 года. Он и другие топ-менеджеры «Данон Россия» поддерживают регулярные контакты с головным офисом Danone в Париже для обеспечения бесперебойной работы предприятий.

Закриев еще ввел в совет директоров бывшего заместителя министра сельского хозяйства Чечни Руслана Алисултанова и предпринимателей из Казани — Якова Хачаняна, а также Минтимера Мингазова. Они, по данным FT, действуют «чрезвычайно дружелюбно», как профессиональные MBA. Французская компания в то же время все еще рассчитывает продать бизнес в России: после смены руководства у компании появились новые потенциальные покупатели.

Закриев попал в санкционный список США 2 ноября. Под репатриации попал также отец Якуба, первый заместитель председателя парламента Чечни Салман Закриев.

Ранее Danone заявила об изучении возможностей для адаптации брендов компании на российском рынке.

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