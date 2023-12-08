Финансист заявил о негативном влиянии текущих цен на нефть для курса рубля

Спад цен на нефть эталонной североморской марки Brent до уровней $73-76 за баррель негативен для курса рубля, это может ограничивать дальнейший приток валютной выручки в Россию. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Негативом для рубля остается неблагоприятная конъюнктура сырьевого рынка. Хотя сегодня нефтяные цены активно восстанавливаются, они находятся недалеко от достигнутых вчера полугодовых минимумов. Цветные металлы остаются около самых низких за несколько лет уровней. Это ухудшает более долгосрочные перспективы поступления в страну иностранной валюты от сырьевого экспорта», — сказал эксперт.

Поддержку курсу рубля могут оказывать текущие обязательные продажи экспортерами валютной выручки.

«Ее доля от общего объема по новым правилам является значительной. Резкий рост курсов валют к рублю, произошедший за последние недели, мог подтолкнуть многие компании активизировать такие сделки», — сказал он.

Курс рубля в начале торгов резко подешевел, но быстро возобновил активное укрепление. После старта основной сессии наблюдалась консолидация, однако в середине торгов рубль ускорил восходящую динамику. Доллар впервые с начала недели опустился к 91,2 рубля, евро — к 98,4 рубля, юань приблизился к 12,72 рубля. Сейчас валюты предпринимают попытку отскока от достигнутых в паре с рублем уровней. Тем не менее он пока сохраняет основные достижения пятницы.

Ранее финансист предположил, что российские экспортеры заранее продают валюту сейчас.