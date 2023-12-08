Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Финансист заявил о негативном влиянии текущих цен на нефть для курса рубля

Финансист Бабин: текущие цены на нефть выступают негативом для курса рубля

close
100%
Игорь Руссак/РИА Новости

Спад цен на нефть эталонной североморской марки Brent до уровней $73-76 за баррель негативен для курса рубля, это может ограничивать дальнейший приток валютной выручки в Россию. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Негативом для рубля остается неблагоприятная конъюнктура сырьевого рынка. Хотя сегодня нефтяные цены активно восстанавливаются, они находятся недалеко от достигнутых вчера полугодовых минимумов. Цветные металлы остаются около самых низких за несколько лет уровней. Это ухудшает более долгосрочные перспективы поступления в страну иностранной валюты от сырьевого экспорта», — сказал эксперт.

Поддержку курсу рубля могут оказывать текущие обязательные продажи экспортерами валютной выручки.

«Ее доля от общего объема по новым правилам является значительной. Резкий рост курсов валют к рублю, произошедший за последние недели, мог подтолкнуть многие компании активизировать такие сделки», — сказал он.

Курс рубля в начале торгов резко подешевел, но быстро возобновил активное укрепление. После старта основной сессии наблюдалась консолидация, однако в середине торгов рубль ускорил восходящую динамику. Доллар впервые с начала недели опустился к 91,2 рубля, евро — к 98,4 рубля, юань приблизился к 12,72 рубля. Сейчас валюты предпринимают попытку отскока от достигнутых в паре с рублем уровней. Тем не менее он пока сохраняет основные достижения пятницы.

Ранее финансист предположил, что российские экспортеры заранее продают валюту сейчас.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами