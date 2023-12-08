Минпросвещения России отметило работу «Газеты.Ru» по популяризации российской науки

«Газета.Ru», входящая в медиахолдинг Rambler&Co, получила награду в номинации «Популяризация отечественной науки» всероссийского конкурса журналистских работ в области образования «ПРО Образование-2023».

Конкурс «ПРО Образование-2023» проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и отмечает существенный вклад в области освещения науки и популяризации образования.

«Мы очень рады, что работа нашего отдела «Наука и технологии» отмечена премией Минпросвещения России. Мы действительно уделяем большое внимание открытиям именно российских ученых, отечественным разработкам и надеемся, что благодаря нашей работе все большее число читателей узнают о российских передовых достижениях», — заявила главный редактор «Газеты.Ru» Ирина Сигова.

Отмечается, что в разделе «Наука и технологии» «Газеты.Ru» на протяжении всего года выходили материалы, посвященные новым открытиям в медицине, развитию экологической ответственности, реализации национального проекта «Образование» и другим важным темам.

Напомним, в России 2023 объявлен годом педагога и наставника. Жюри конкурса отметило, что благодаря публикациям издания работы и достижения отечественных ученых становятся более видимыми, а их имена – известными широкой аудитории.

«ПРО Образование-2023» проводится более двадцати лет и за это время стало главным событием образовательной журналистики страны. Конкурс дает возможность тысячам авторов классических СМИ, интернет-порталов и блогов со всей России заявить о своих достижениях.