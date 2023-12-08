В ФТС рассказали о серой схеме вывоза золота

Федеральная таможенная служба зафиксировала существенный рост вывоза золота физическими лицами за пределы России. Об этом со ссылкой на врио руководителя ФТС Руслан Давыдов сообщает агентство экономической информации «Прайм».

«Мы фиксируем факты нарушений (…) когда берется золото под видом вывоза без таможенного контроля в страну Евразийского союза, а потом передается уже в стерильной зоне на борт самолета, следующего за пределы союза», — рассказал Давыдов по окончании заседания объединенной коллегии таможенных служб государств - членов Таможенного союза.

По словам Давыдова, таможенная служба провела спецоперацию, в ходе которой было выявлено 243 килограмма золота.

По мнению врио главы ФТС, в условиях западных санкций золото стало чаще использоваться как средство платежа, при этом отмечается все больше попыток перевозки драгметаллов с использованием физических лиц, курьеров.

4 декабря эксперт предрек продолжение роста цены золота.

3 декабря стало известно, что россиянка отдала ведьме шесть килограммов золота за снятие порчи.

Ранее россиянин нашел и присвоил золотые слитки стоимостью более 19 млн рублей.